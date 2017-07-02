Решить задачу Термех

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка189 просмотров
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Вариант n3 

Схема и номер в таблице 

Методичка - https://goo.gl/LXxdtb

6 лет назад
AntonVasil
Антон 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад