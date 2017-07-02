Решить задачу Термех

Сделать расчет ( не обязательно подробный ) Как показано в примере Ссылка на методичку - https://goo.gl/z5LiZ9 Вариант и схема - n5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вариант n3
Схема и номер в таблице
Методичка - https://goo.gl/LXxdtb
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