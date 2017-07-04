Сборочный чертеж + Спецификация

Вариант n3 Схема и номер в таблице Методичка - https://goo.gl/LXxdtb
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Необходимо сделать сборочный чертёж и заполнить спецификацию к нему.
Программа: Компас 3D.
Срок: до завтрашнего утра.
Оплата: 300 рублей
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