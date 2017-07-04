Сборочный чертеж + Спецификация

$5
Чертежи и СхемыЗакрыт5 заявок236 просмотров
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Необходимо сделать сборочный чертёж и заполнить спецификацию к нему.

Программа: Компас 3D.

Срок: до завтрашнего утра.

Оплата: 300 рублей

6 лет назад
MaryPestova
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад