Сделать оцифровку нескольких чертежей

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Закрыт39 заявок2461 просмотр

Необходимо сделать оцифровку 7 чертежей вот здесь в блоке Планировки этажей 7 разных чертежей  https://goo.su/1Pfz. На выходе необходимо получить файлы в jpg.

Примеры чертежей которые должны получится– в приложенном файле.

Для каждого чертежа надо сделать:

1. сделать оцифровку поэтажного плана разделенного по подъездно, предоставить общий поэтажный план каждого подъезда - в jpg ;

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