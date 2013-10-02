Сделать планировки квартир

$50
Чертежи и СхемыЗавершен8 заявок341 просмотр
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Для сайта продажи квартир необходимо отрисовать вид квартиры с мебелью сверху по предложенным планировкам. Планировки в аттаче. Пример как должна выглядеть картинка - http://bit.ly/1b8qnJ8

Т.е. правая картинка в аттаче, по ней надо нарисовать левую картинку. "Расставить" мебель можно по своему усмотрению.

10 лет назад
Wickedman
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nik187
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$35
4 дня
Работы выполнены качественно и вовремя. Спасибо.
Хороший заказчик, приятно работать
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