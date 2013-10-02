Сделать планировки квартир

Для сайта продажи квартир необходимо отрисовать вид квартиры с мебелью сверху по предложенным планировкам. Планировки в аттаче. Пример как должна выглядеть картинка - http://bit.ly/1b8qnJ8

Т.е. правая картинка в аттаче, по ней надо нарисовать левую картинку. "Расставить" мебель можно по своему усмотрению.