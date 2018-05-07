Топология в ПАРОМе по принципиальной схеме МС79Lxx

Фирме, занимающейся разработкой и монтажом тепловых пунктов,требуется удаленный работник для создания чертежей патрубков по имеющимся(!) заготовкам чертежей. Чертежи с нуля чертить не нужно, необходимо только расположить виды для удобства чтения, проставить там, где надо размеры ...