Топология в ПАРОМе по принципиальной схеме МС79Lxx

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка196 просмотров
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Нужно нарисовать топологию (в идеале и рассчитать) в САПР "ПАРОМ". Схему прилагаю.

6 лет назад
guest_15257839479703
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад