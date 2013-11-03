Дизайн интерфеса веб-сервиса на библиотеке extJS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка173 просмотра

1. Разработать интерфейс веб-портала в соответствии с эскизами с использованием инструментария Java-библиотеки extJS

2. По подготовленным нами эскизам необходимо создать внутренние разделы, подразделы, функциональные и управляющие элементы:

2.1. Страница входа

2.2. Раздел "Наборы данных"

2.3. Раздел "Редактирование исходных данных"

2.4. Раздел "Отображение итоговых дынных"

3. Требуемые результаты работ: сверстанная с использованием extJS веб-страница со всеми вышеуказанными разделами, подразделами, функциональными и управляющими элементами.

Подробности в ТЗ (см. приложенный файл). Срок исполнения 2 рабочих дня.

Результат требуется срочно.

Java
11 лет назад
simanov52
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров