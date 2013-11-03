доброго дня, есть прототип интернет-магазина в Axure (в рабочем файле версии axure 7). есть краткое ТЗ по нему, которое нас не устраивает. Нужно нормальное, полное ТЗ. Человек, который делал ...
Дизайн интерфеса веб-сервиса на библиотеке extJS
1. Разработать интерфейс веб-портала в соответствии с эскизами с использованием инструментария Java-библиотеки extJS
2. По подготовленным нами эскизам необходимо создать внутренние разделы, подразделы, функциональные и управляющие элементы:
2.1. Страница входа
2.2. Раздел "Наборы данных"
2.3. Раздел "Редактирование исходных данных"
2.4. Раздел "Отображение итоговых дынных"
3. Требуемые результаты работ: сверстанная с использованием extJS веб-страница со всеми вышеуказанными разделами, подразделами, функциональными и управляющими элементами.
Подробности в ТЗ (см. приложенный файл). Срок исполнения 2 рабочих дня.
Результат требуется срочно.
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