Нужно написать техническое задание на сайт

доброго дня,

есть прототип интернет-магазина в Axure (в рабочем файле версии axure 7).

есть краткое ТЗ по нему, которое нас не устраивает. Нужно нормальное, полное ТЗ. Человек, который делал прототип и ТЗ может сделать полное, но сейчас он занят и нас не устраивает его срок разработки (7-10 дней).

интересует разработка тех задания по прототипу. Нашу версию можно просто для примера как не надо делать )

интересует цена, сроки. примеры ваших ТЗ также просьба показать (пару штук).

спасибо