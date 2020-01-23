Графический(2D) дизайнер для разработки элементов IG-маски

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт3 заявки255 просмотров
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Необходимо разработать дизайн графических элементов интерактивной IG-маски:

- попапы с инфографическими описаниями

- элементы навигации

Бюджет - по согласованию

4 года назад
Wpatcher
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад