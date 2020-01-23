Нужно из приложенного файла AI сделать PSD с правильными слоями. Обязательно вручную (то есть автоматические конвертеры НЕ подходят). Размеры - на iPad. Так же надо нарезать отдельными элементами (png).
Графический(2D) дизайнер для разработки элементов IG-маски
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн графических элементов интерактивной IG-маски:
- попапы с инфографическими описаниями
- элементы навигации
Бюджет - по согласованию
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