Ищу выдающиеся по дизайну вёрстки UI элементов

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт11 заявок382 просмотра
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Требуются как минимум элементы:

кнопка

радио

чекбокс

дропдаун

инпут текста

контейнер

попап

алерт

промт

4 года назад
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад