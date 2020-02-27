Ищу выдающиеся по дизайну вёрстки UI элементов

Сейчас есть веб-интерфейс, довольно скучный и не интересный. Приложил в файле, нам надо его переделать Надо отрисовать удобно читаемый юзер интерфейс, как под веб версию, так и под мобильную (мобильную продумать лучше, т.к. в соц сеть в основном ...