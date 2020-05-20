Мы делаем игру про слова (кроссворды) в тематике travel ближайшая игра-референс - "wordscapes" Структура интерфейса игры простая - на бэкграунде картинка, а поверх картинки интерфейс. Картинка на бэкграунде должна быть на travel тематику для примера нужно взять ...
Нарисовать user интерфейс для статистических данных
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас есть веб-интерфейс, довольно скучный и не интересный.
Приложил в файле, нам надо его переделать
Надо отрисовать удобно читаемый юзер интерфейс, как под веб версию, так и под мобильную (мобильную продумать лучше, т.к. в соц сеть в основном скидывают ее)
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