Нарисовать user интерфейс для статистических данных

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен5 заявок398 просмотров
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Сейчас есть веб-интерфейс, довольно скучный и не интересный. 

Приложил в файле, нам надо его переделать 

Надо отрисовать удобно читаемый юзер интерфейс, как под веб версию, так и под мобильную (мобильную продумать лучше, т.к. в соц сеть в основном скидывают ее) 

4 года назад
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
dmitriy-natoka
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
4 года назад
$85
4 дня
все хорошо
Все отлично. Рекомендую Виталия как очень хорошего заказчика.