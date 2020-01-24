Нарисовать один скрин игры про слова (Wordscapes)

Мы делаем игру про слова (кроссворды) в тематике travel

ближайшая игра-референс - "wordscapes"

Структура интерфейса игры простая - на бэкграунде картинка, а поверх картинки интерфейс.

Картинка на бэкграунде должна быть на travel тематику для примера нужно взять Эйфелева башня, Париж) Можно взять фотографию и немного стилизовать ее или прогнать через какието фильтры, может быть наложить какието travel штампы. Вообщем сделать ее не много абстрактной. Как в примере.

Кнопки, и все остальные элементы интерфейса можно сделать чуть сложней чем в игре референсе.

Жду предложений.