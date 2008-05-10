РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ ФАКСОВ Необходимо разработать программу, реализующую массовую рассылку факсов с компьютера на территории России (файл в формате Word, Exel) на реальный факс-аппарат на территории Европы. Основная ...
Модификация GUI
Приглашаем к сотрудничеству дизайнера для модификация пользовательского интерфейса существующей линейки программного обеспечения. Есть готовая (но не завершенная концепция) интерфейса для новой версии и необходимо сделать переходный вариант от старого к новому. Более подробная информация при личном общении.
P.S. При успешном завершении проекта возможно дальнейшее сотрудничество.
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