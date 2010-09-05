Разработка UI ERP и системы управления проектами

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Требуется дизайнер интерфейсов, знакомый с проектированием и компоновкой контролов исходя из положений юзабилити. Договор о дизайн-проекте заключается после выполнения тестового задания. Кратко о проекте: необходимо разработать графический интерфейс, выполняющий заранее оговоренный функционал, при этом пользователь, работающий с большим количеством информации, должен выполнять все действия быстро и интуитивно.

За тестовыми заданиями обращайтесь в личку.

13 лет назад
dynamicsun
Сан 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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