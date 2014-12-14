Создание детских игр на веб ресурс

Приглашаем дизайнера UI, специалиста по usability для разработки дизайна нового продукта управления своей жизнью и личностного развития Biario (http://biario.com/about). Базовая функциональность системы уже разработана, необходимо создать дизайн в едином стиле для существующих и планируемых модулей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Нужен специалист, который сможет реализовать игры для детей на веб ресурс.
Пример - www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/ и всё в таком духе.
Ожидаю ваших предложений, спасибо.
- Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нарисовать HUD интерфейс для знаменитой игры Dota 2. Все подробности и идею расскажу исполнителю, примерные цены и сроки указывать обязательно!Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $18
Доброго времени суток! Уважаемые фрилансеры, есть простая работа на, буквально, час вашего времени. Помогите перевести кнопки с сайта в вектор, для десктопного клиента. Нужен style темплейт для button на xaml повторяющий кнопку на сайте. Значит, идем на www.filevisa.com. ...Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт9 лет назад
Орисовать изображения для сайта www.gligl.ru для калькулятора металлопроката похожий пример однако надо сделать иконки согласно приложенному файлу то есть если человек выбирает трубу лист, пруток, втулку, шестигранник - то должно появляться соответствующий рисунок ...Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется дизайнер для разработки интерфейса для работы с базой пользователей и вывода их параметров Интерфейс будет состоять из несколькиз связанных друг с другом экранов/модулей. Перечень модулей: 1 Модуль. Вход в систему: Окно с вводом логина и пароля. 2 Модуль. Профиль ...Дизайн интерфейсов и игр13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно сделать красивый и удобный дизайн двух форм из приложения, а также иконки. При наведении на кнопки должна происходить анимация, например легкое увеличение, нужно оживить данные формы, внести в них изюминку. Работа файлов не должна ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Нужен хороший дизайнер, который сможет создать аватарку для группы вконтакте по продаже часов и аксессуаров. Жду предложений!Дизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно отрисовать специфическую блок-схему, красиво и лаконично, по заданным наброскам. Только профессионалам с хорошим пониманием красоты и гармонии :)Дизайн интерфейсов и игр10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Есть купленная библиотека элементов, блоков для axure. Необходимо на этой базе собрать лэндинг (есть пример). Бюджет и сроки обсудим с заинтересовавшими по портфолио проектировщиками В дальнейшем также будут поступать подобные задачи на проекты разной ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Задачи: • Разработка игровой логики, создание целостного геймплея и продумывание его деталей; • Изобретение и улучшение игровых механик; • Генерирование идей для новых уровней и контроль их корректного воплощения командами художников, аниматоров и программистов; • Работа с педагогами: внедрение образовательных концептов и забота ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт9 лет назад