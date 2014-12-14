Создание детских игр на веб ресурс

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт1 заявка193 просмотра
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Доброго времени суток.

Нужен специалист, который сможет реализовать игры для детей на веб ресурс.

Пример - www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/ и всё в таком духе.

Ожидаю ваших предложений, спасибо.

9 лет назад
AndrewFF
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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