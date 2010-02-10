Создать интерфейс для программы (для Питерцев)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт2 заявки210 просмотров

Нужно создать интерфейс для программы для проведения вебинаров.

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15 лет назад
larisafed
Лариса 
62 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров