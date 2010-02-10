Вывести результат поиска при помощи Google Maps

Справочник похожий на «Желтые страницы» располагает информацией об определенных лицах. Чтобы выйти на данную информацию, в справочнике существует рубрикатор, поиск, система фильтров и т.д. Конечным результатом поиска является таблица с информацией.

Конечный результат поиска пользователя представить в виде «точек» на карте Google Maps, при наведении на «точку» отобразить информацию из таблицы (телефон, название и проч….)

Ссылки по этой теме http://maps.google.ru/ , http://code.google.com/intl/ru-RU/apis/maps/

Есть аналоги того, что мы хотим написанные на php/ найти можно по запросу components joomla google maps

Предпочтение отдадим фриласеру:

1. Имевшего опыт работы с Google Maps, API Google;

2. Имевшего успешный опыт внедрения Maps на веб-сайты;

3. Работающему быстро, самостоятельно, без лишних вопросов.

платформа сайта asp.net+MSSQL 2008 - скрипт нужен совместимый.