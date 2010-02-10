Требуется СПЕЦ по USABILITY продумать и нарисовать ПОНЯТНЫЙ интерфейс для десктопной программы (Win) и связанного с ней сайта. Программа - auction sniper для работы на аукционах ebay и других. Подробнее о технологии: http://en.wikipedia.org/wiki/Auction_sniping ...
Вывести результат поиска при помощи Google Maps
Справочник похожий на «Желтые страницы» располагает информацией об определенных лицах. Чтобы выйти на данную информацию, в справочнике существует рубрикатор, поиск, система фильтров и т.д. Конечным результатом поиска является таблица с информацией.
Конечный результат поиска пользователя представить в виде «точек» на карте Google Maps, при наведении на «точку» отобразить информацию из таблицы (телефон, название и проч….)
Ссылки по этой теме http://maps.google.ru/ , http://code.google.com/intl/ru-RU/apis/maps/
Есть аналоги того, что мы хотим написанные на php/ найти можно по запросу components joomla google maps
Предпочтение отдадим фриласеру:
1. Имевшего опыт работы с Google Maps, API Google;
2. Имевшего успешный опыт внедрения Maps на веб-сайты;
3. Работающему быстро, самостоятельно, без лишних вопросов.
платформа сайта asp.net+MSSQL 2008 - скрипт нужен совместимый.
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