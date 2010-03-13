Нужно сделать дизайн для mp3-плеера (вроде WinAmp)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен7 заявок220 просмотров

Нужно сделать дизайн для mp3-плеера (вроде WinAmp) с учетом фирменного стиля сайта http://audiobooks.by .

15 лет назад
alex_1980
Алексей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$50
4 дня
Все сделано раньше срока и на высоком уровне
Хороший заказчик. Предоставил все материалы, чётко поставил задачу, сделал корректировку моей работы, своевременно заплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад