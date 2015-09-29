Требуется дизайн андроид приложения

В общем нужен дизайн нашего приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=aviaseller.su

Это архив с примером дизайна, нужно сделать похожий на наше приложение: https://yadi.sk/d/pdS2UiElkJVKd

Устанавливаете приложение, смотрите страницы, и только после этого оглашаете стоимость Вашей работы.

Все не обоснованные по стоимости предложения, моментально будут улетать в ТОПКУ...

Выбираем по наименьшей цене и кратчайшему сроку.