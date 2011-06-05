UI для игры (iPhone, Android)

Дизайн интерфейса чата для Tim Spell во флеш, подробности по контактам.
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Требуется нарисовать интерфейс для мобильной игры (IPhone, Android), жанр - космическая
стратегия. Целевое разрешение 800х480.
Примерный объем работы:
3-игровых экрана + около 30 иконок (48х48) для кнопок.
За подробностями (макет интерфейса) - в личку.
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