Дизайн для мобильного приложения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт4 заявки163 просмотра

Дизайн рисуете с мобильной версии сайта, все просто. Соответственно, ожидаю не высокие цены.  

Спасибо.

9 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров