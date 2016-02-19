Дизайн для мобильного приложения

Требуется сделать адаптивный дизайн из приложенных экранов. Нужно, чтобы получилось красиво и удобно. Цветовая гамма будет предоставлена. Приложение медицинского назначения, использоваться будет на скорой помощи. Через веб и мобильники. В заявке пишите ...