Лёгкий дизайн приложения ВК срочно. Работы не много. Бюджет: 4000 рублей Срок: пару часов Платим только по факту исполнения и проверки работы, через систему Вебмани. ТЗ вышлю кандидатам в личку.
Дизайн интерфейса приложения под iPhone
Простое Приложение под iPhone
Содержит :
Главная страница
Хелп
О программе
Настройки
Рекламная страничка
Нужен дизайн. Подробности выбранному исполнителю
Рассматриваются только заявки с портфолио и ценой работы
Заявки фрилансеров
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