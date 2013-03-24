Дизайн интерфейса приложения под iPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт14 заявок170 просмотров

Простое Приложение под iPhone

Содержит :

Главная страница

Хелп

О программе

Настройки

Рекламная страничка

Нужен дизайн. Подробности выбранному исполнителю

Рассматриваются только заявки с портфолио и ценой работы

12 лет назад
dkorolov
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров