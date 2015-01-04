Дизайн ligth приложения

$200
Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка150 просмотров
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Необходимо сделать дизайн 2 экранов и иконки мобильного приложения.

Сроки не критичны.

9 лет назад
chopinekzarov
Экзаров 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$200
2 дня
Работа была выполнена так быстро, что я просто не ожидал. Дизайн просто офигенный. Человек знает что делает. Советую...
Все пройшло гладко! Рекомендую!