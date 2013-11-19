Дизайн приложения для iPhone и iPad

Нужно нарисовать экран приложения (доход / расход / перевод денег со счета на счет) для программы по учету личных доходов и расходов в стиле iOS 7! пользователь попадает на этот экран после выбора ...
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Разработка дизайна приложения на ios для iPad и iPhone + иконка
Дизайн должен быть в стиле ios 7.
20 экранов для iPhone+ 20 экранов для iPad
Есть готовый прототип для iPhone
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