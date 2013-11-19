Дизайн приложения для iPhone и iPad

Доброго времени суток. Необходимо создать дизайн для Android-приложения. В целом, требуется создать только один экран для планшета. Все требования к дизайну описаны в файле, приложенном к проекту. Рассматриваются люди с портфолио. Желательные срок сдачи работы, после того как выберу исполнителя, ...