Дизайн приложения для iPhone и iPad

$900
Дизайн мобильных приложенийЗавершен16 заявок317 просмотров
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Разработка дизайна приложения на ios для iPad и iPhone + иконка

Дизайн должен быть в стиле ios 7.

20 экранов для iPhone+ 20 экранов для iPad

Есть готовый прототип для iPhone

10 лет назад
lucky777
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
marlboro_x
Кир 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$900
20 дней
Один из лучших дизайнеров с которыми приходилось работать.
Все ок