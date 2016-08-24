Дизайн страниц вебсайта

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт10 заявок180 просмотров
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Нужен дизайн сайта для шаблона под смартфоны, а также дизайн внутренней Landing - страницы на подобие такой:

http://trial6.on-advantshop.net/trial_109996_ypyogbxqes/products/dress-city-nights?v=grey

Подробное ТЗ последует.

7 лет назад
debirs
62 годаИспания
13 лет в сервисе
Был
4 года назад