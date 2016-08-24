Дизайн страниц вебсайта

Нужно сделать дизайн для приложения-викторины. Платформы android, iOS. Указывайте минимальную цену Нужен человек, который не пропадет сразу после работы, т.к в будущем будет еще заказы по этому приложению
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта для шаблона под смартфоны, а также дизайн внутренней Landing - страницы на подобие такой:
http://trial6.on-advantshop.net/trial_109996_ypyogbxqes/products/dress-city-nights?v=grey
Подробное ТЗ последует.
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