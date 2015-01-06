Дизайнер мобильных приложений

Требуется дизайнер для мобильных приложений.

Требования:

Основное требование видеть то, как это должно выглядеть (основной фон, фон страниц, подборка и создание графики,расположение кнопок, форма кнопок, подбор цветовой схемы и т.п.)

Создавать дизайн для демо версии моб приложения, что бы клиент увидев его сказал "Я хочу его купить!"

После утверждения дизайна клиентом, его доработка и доведение до финала (если это потребуется).

Другими словами, Вы получили задание, ссылку на сайт потенциального клиента, структуру страниц и т.п. Вы - создали дизайн, без вопросов "А как? А что? а какой цвет подобрать?" и т.п.

Креативность!

Постоянно быть на связи.

Проекты должны стоять на первом месте.

Готовность, через полгода переехать в СПб (если из другого региона).

Условия:

Старт проекта в феврале текущего года.

Первые полгода работа удаленная.

Оплата:

Указана окладная часть, подробности в ЛС

Для того что бы мы поняли друг друга, то прошу выполнить следующее задание.

Создать главную страницу с кнопками, графикой, фоном, цветовой схемой и расположением этих кнопок, как видите это Вы.

Для следующих сайтов:

_sushisushi.su

_paritet.com.ru

_buket-piter.ru

Свои работы вы можете выложить в ветке вакансии в запароленном архиве (пароль в Л.С), в формате jpeg, можете наложить свой водяной знак или выслать на почту опубликованную в контактах.

На все возникающие вопросы, по вакансии, готов ответить в ЛС, в этом случае прошу четко формулировать свои вопросы и без "воды", давайте ценить время друг друга.

Придерживайтесь поговорки "Краткость-сестра таланта!" ;-)

Данный отбор будет проходить до 01.02.2015г включительно.

Желаю Удачи!

С уважением, DanilaEjov