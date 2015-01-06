Дизайнер мобильных приложений

Добрый день. Есть приложение для заказа такси. необходимо нарисовать новый дизайн для него, логика экранов устраивает.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер для мобильных приложений.
Требования:
Основное требование видеть то, как это должно выглядеть (основной фон, фон страниц, подборка и создание графики,расположение кнопок, форма кнопок, подбор цветовой схемы и т.п.)
Создавать дизайн для демо версии моб приложения, что бы клиент увидев его сказал "Я хочу его купить!"
После утверждения дизайна клиентом, его доработка и доведение до финала (если это потребуется).
Другими словами, Вы получили задание, ссылку на сайт потенциального клиента, структуру страниц и т.п. Вы - создали дизайн, без вопросов "А как? А что? а какой цвет подобрать?" и т.п.
Креативность!
Постоянно быть на связи.
Проекты должны стоять на первом месте.
Готовность, через полгода переехать в СПб (если из другого региона).
Условия:
Старт проекта в феврале текущего года.
Первые полгода работа удаленная.
Оплата:
Указана окладная часть, подробности в ЛС
Для того что бы мы поняли друг друга, то прошу выполнить следующее задание.
Создать главную страницу с кнопками, графикой, фоном, цветовой схемой и расположением этих кнопок, как видите это Вы.
Для следующих сайтов:
Свои работы вы можете выложить в ветке вакансии в запароленном архиве (пароль в Л.С), в формате jpeg, можете наложить свой водяной знак или выслать на почту опубликованную в контактах.
На все возникающие вопросы, по вакансии, готов ответить в ЛС, в этом случае прошу четко формулировать свои вопросы и без "воды", давайте ценить время друг друга.
Придерживайтесь поговорки "Краткость-сестра таланта!" ;-)
Данный отбор будет проходить до 01.02.2015г включительно.
Желаю Удачи!
С уважением, DanilaEjov
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