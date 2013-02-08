Дизайнер уровней

$1500
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт5 заявок223 просмотра
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Нужен человек для созданий уровней к игровым проектам

KPI – платим минимальные 15000 рублей в месяц за исполнение обязанностей дизайнера уровней – в течении 2-х месяцев вы должны довести оплату до 45000 рублей в месяц – за подробностями алгоритмов и счета оплаты – в личку.

От вас готовность быть на связи в течении суток

Опыт работы в игровой индустрии – желателен

11 лет назад
iMain
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов