Дизайнер уровней

Нужен человек для созданий уровней к игровым проектам

KPI – платим минимальные 15000 рублей в месяц за исполнение обязанностей дизайнера уровней – в течении 2-х месяцев вы должны довести оплату до 45000 рублей в месяц – за подробностями алгоритмов и счета оплаты – в личку.

От вас готовность быть на связи в течении суток

Опыт работы в игровой индустрии – желателен