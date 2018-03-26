Доработки дизайна ios мобильного приложения в Sketch

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт6 заявок182 просмотра
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Ищу дизайнера для доработки нескольких экранов мобильного приложения. Макеты уже готовы в формате Sketch. Требуются замены картинок, фото, кнопок и тд. Нужен ответственный специалист с опытом работы с мобильными интерфейсами в sketch.

iOS
6 лет назад
avisin12
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад