Обложки для приложений ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт3 заявки197 просмотров

Нужно сделать обложки для приложения Вконтакте, одну для каталога приложений - 392×240px и 3 скриншота приложения(приложение готово) - 607×376px.

11 лет назад
blackintenum
Семен 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров