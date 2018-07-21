Сделать дизайн-макет приложения по платной доставке бесплатного пива

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт34 заявки1118 просмотров

Чтобы бесплатное пиво привозили сразу, а деньги за доставку - потом

Бюджет $100, оплата в BarterCoin (оттуда выводите сами в ЯД-Киви)

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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Нет заявок фрилансеров