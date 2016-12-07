Создание Дизайна Ural-games.ru и под CMS GameCmsv3

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт8 заявок120 просмотров

Дизайн игрового портала Ural-games.ru  игровых серверов Counter Strike CS GO. Хотелось бы увидеть красочный шаблон. Приветствуется, кто уже выполнял работы на такую игровую тематику. Если кто выполнит верстку под этот скрипт будет плюсом.  Пример движка ekbon.ru.

8 лет назад
Bante
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров