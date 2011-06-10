Design 4ayie

Мне нужен дизайн упаковки. Название продукта "Pharoh" или "Фараон" по-русски. Мне нужен логотип для бренда Фараон и хороший дизайн для упаковок чая. В каждой упаковке будет 12 чайных пакетиков, маленькие коробки. Чаи будут с разными ароматами, но бренд один.

У нас есть следующие вкусы: каркаде, тмин, фенхель, анис, мята и липа.

В дизайне должны быть следующие необходимые элементы: голубая река Нил, рассвет солнца, пирамиды, пальмы и фараон, который сидит посреди всего этого и пьет чай, каждый аромат должен отличаться чем-то по дизайну, может быть это будет официант или слуга, который держит в руках разные травы в зависимости от вкуса чая. И конечно логотип.