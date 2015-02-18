Дизайн дисконта для аптеки

Придумать концепт открытки Старая открытка : https://yadi.sk/d/EIrcEzkieBxDo
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Предлагаю проект:
Нужно сделать макет дисконтной карты для аптеки. Лого во вложенных файлах (Текст и изображение в 2х файлах). Нужно представить 2-3 разных варианта лицевой. После утверждения лицевой делаем оборот. Срок до завтра 10 утра по МСК.
Размеры - 91*57 дообрезной, 86*54 послеобрезной.
Указывайте цену.
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