Требуется сделать дизайн листовки формата А4 ( с 2 сторон)

Компоновка есть, примерный вид можно посмотреть в приложенных файлах. Нужно только все это красиво "причесать" и скомпоновать.

Листовка должна гнутся на три части - файлах нарисовал как мог разметку, чтобы было понятно...

Из графики нужно только нарисовать только 3 схематичные карты проезда. 1 карта в файле для примера есть

фото для одной из частей листовки я предоставлю

Ну и естественно готовый файл должен быть готов для печати - поэтому все требования по допечатной подготовке должны быть соблюдены

Проект довольно срочный - сегодня до 24ч по Москве хочу выбрать исполнителя. Срок выполнения 1-2 дня (2 дня это максимум)

При подаче заявок прошу указывать полную стоимость выполнения и срок.

Без этих данных отвечать на заявки не буду, надеюсь на понимание.

Всем откликнувшимся заранее спасибо!