Здравствуйте, Необходимо разработать дизайн 2 листовок 1) Евро-лифлет: А4, сложенный 3 раза до формата 99*210мм Пример фирменных цветов можно посмотреть в каталоге http://файлообменник.рф/r50skfrhbty5.html или на сайте http://www.home-projects.ru/ Фото и тексты предоставляем мы, дизайн полностью на Вас, желательно предложить пару вариантов 2) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн листовки формата А4 ( с 2 сторон)
Компоновка есть, примерный вид можно посмотреть в приложенных файлах. Нужно только все это красиво "причесать" и скомпоновать.
Листовка должна гнутся на три части - файлах нарисовал как мог разметку, чтобы было понятно...
Из графики нужно только нарисовать только 3 схематичные карты проезда. 1 карта в файле для примера есть
фото для одной из частей листовки я предоставлю
Ну и естественно готовый файл должен быть готов для печати - поэтому все требования по допечатной подготовке должны быть соблюдены
Проект довольно срочный - сегодня до 24ч по Москве хочу выбрать исполнителя. Срок выполнения 1-2 дня (2 дня это максимум)
При подаче заявок прошу указывать полную стоимость выполнения и срок.
Без этих данных отвечать на заявки не буду, надеюсь на понимание.
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
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