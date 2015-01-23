Правки макетов дисконтных карт

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Предлагаю проект:

1. Нужно изменить размер макета в Corel (сейчас 100*70, нужно 91*57 дообрезной и 86*54 послеобрезной). Исходник в кореле.

2. Нужно нарисовать карту проезда для двух карт (Один нарисован на превью, но исходника нет, второй новый)

Макеты и превью по ссылке в файле

Пишите цену и срок.