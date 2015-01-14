Разработка логотипа и дизайна упаковки

Требуется разработка дизайна плаката-меню. Пример во вложении. Фото наши, ваша их коррекция. Тексты наши. Идея будет совместной. Сначала мне нужен карандашный эскиз, согласовываем, затем верстка на чистовик. Формат А0, 1 лист, для печати. Условия сотрудничества у меня в профиле. ...