Разработка логотипа и дизайна упаковки

Дизайн продукцииЗакрыт41 заявка315 просмотров
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Необходимо разработать логотип и дизайн упаковки для торговой марки для следующих товаров:

1 Лампы светодиодные

2. Батарейки АА, ААА

3. Аккумуляторы АА, ААА

9 лет назад
Gibigiana
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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