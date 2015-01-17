Макет 2 листовок А4

Дизайн продукцииЗакрыт16 заявок218 просмотров
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Здравствуйте,

Необходимо разработать дизайн 2 листовок

1) Евро-лифлет:

А4, сложенный 3 раза до формата 99*210мм

Пример фирменных цветов можно посмотреть в каталоге http://файлообменник.рф/r50skfrhbty5.html или на сайте http://www.home-projects.ru/

Фото и тексты предоставляем мы, дизайн полностью на Вас, желательно предложить пару вариантов

2) Листовка А4 односторонняя (если вся информация не будет умещаться, возможно сделать с 2-ух сторон):

Оформление под подарочный сертификат - информация о компании + приз + контактные данные

Фото и тексты предоставляем мы, дизайн полностью на Вас, желательно предложить пару вариантов

Оплата после получения макета с водяными знаками, после оплаты макет в печать

9 лет назад
witeray
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
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