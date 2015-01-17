Макет 2 листовок А4

Требуется создать дизайн визитки в стиле renova-spb.ru Исходный шаблон надписей и расположений элементов: http://clip2net.com/s/3aRhMnc [email protected] - почта Под "квартиры, офисы, коттеджы, дачи" написать "Беспроцентная рассрочка"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Необходимо разработать дизайн 2 листовок
1) Евро-лифлет:
А4, сложенный 3 раза до формата 99*210мм
Пример фирменных цветов можно посмотреть в каталоге http://файлообменник.рф/r50skfrhbty5.html или на сайте http://www.home-projects.ru/
Фото и тексты предоставляем мы, дизайн полностью на Вас, желательно предложить пару вариантов
2) Листовка А4 односторонняя (если вся информация не будет умещаться, возможно сделать с 2-ух сторон):
Оформление под подарочный сертификат - информация о компании + приз + контактные данные
Фото и тексты предоставляем мы, дизайн полностью на Вас, желательно предложить пару вариантов
Оплата после получения макета с водяными знаками, после оплаты макет в печать
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