Дизайн Рекламного стикера А5

Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн клюющегося на стену стикера.

Логотип в векторе и текста предоставим,покажем какие по дизайну нравятся,идея дизайна от Вас. Так же есть дизайн сайта,покажем,тоже.

Работаем до полного утверждения заказчиком.

Данные рекламные стикеры предполагается клеить в лифтах и на стенах в подъезде.

Формат - А5

Первый набросок нужно предоставить не позднее завтра.

Бюджет выше указанного рассматривать не буду.