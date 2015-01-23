Дизайн Рекламного стикера А5

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Предлагаю проект: 1. Нужно изменить размер макета в Corel (сейчас 100*70, нужно 91*57 дообрезной и 86*54 послеобрезной). Исходник в кореле. 2. Нужно нарисовать карту проезда для двух карт (Один нарисован на превью, но исходника ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн клюющегося на стену стикера.
Логотип в векторе и текста предоставим,покажем какие по дизайну нравятся,идея дизайна от Вас. Так же есть дизайн сайта,покажем,тоже.
Работаем до полного утверждения заказчиком.
Данные рекламные стикеры предполагается клеить в лифтах и на стенах в подъезде.
Формат - А5
Первый набросок нужно предоставить не позднее завтра.
Бюджет выше указанного рассматривать не буду.
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