Дизайн Рекламного стикера А5

$25
Дизайн продукцииЗавершен6 заявок166 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн клюющегося на стену стикера.

Логотип в векторе и текста предоставим,покажем какие по дизайну нравятся,идея дизайна от Вас. Так же есть дизайн сайта,покажем,тоже.

Работаем до полного утверждения заказчиком.

Данные рекламные стикеры предполагается клеить в лифтах и на стенах в подъезде.

Формат - А5

Первый набросок нужно предоставить не позднее завтра.

Бюджет выше указанного рассматривать не буду.

9 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Nemokor
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$25
2 дня
Отличный исполнитель ! Четко реагирует на замечания ! Приятен в общении ! Всегда на связи !
Рекомендую к сотрудничеству, оплата в срок, четкая постановка задачи.
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