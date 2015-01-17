Дизайн визитки-скидки

требуется нарисовать дизайн визитки для интернет-магазина. Разрешение файла должно быть 300-600 dpi.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать визитку с отрезными полями справа, то есть 1 посещение - 1 отрезаем на 5м посещении скидка после того как все отрезали осталась типа мини визитка назване студии тел и услуги
визитка 2х сторонняя будет
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