Продающая листовка формата А4 для маршрутного такси

Требуется нарисовать продающую листовку формата А4 для компании специализирующаяся на посреднических услугах в сфере доставки товаров с зарубежных сайтов. Листовка будет находиться в ячейке с еще тремя другими листовками.

Нужно нарисовать такую листовку, чтобы пассажир маршрутного такси захотел позвонить или зайти на сайт и заказать доставку товаров из-за рубежа.

Требования к исполнителю - опыт создания наружной рекламы для интернет компаний.