Создать мешок полипропиленовый

Необходимо нарисовать (сделать) макет баннера для печати размер баннера 2мХ2м (пока, точный размер уточняется) на баннере нужно: из денежных купюр нарисовать крылья есть форма крыльев: http://prntscr.com/5v9c6q нужно сделать так, чтобы она состояла из денежных купюр делается для фотосессии + заливка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать полипропиленовый мешок с украинским орнаментом.
Пример в приложении или на сайте http://megascompany.com.ua/ru/
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется сделать дизайн листовки формата А4 ( с 2 сторон) Компоновка есть, примерный вид можно посмотреть в приложенных файлах. Нужно только все это красиво "причесать" и скомпоновать. Листовка должна гнутся на три части - файлах нарисовал ...Дизайн продукции25 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Необходимо разработать дизайн 2 листовок 1) Евро-лифлет: А4, сложенный 3 раза до формата 99*210мм Пример фирменных цветов можно посмотреть в каталоге http://файлообменник.рф/r50skfrhbty5.html или на сайте http://www.home-projects.ru/ Фото и тексты предоставляем мы, дизайн полностью на Вас, желательно предложить пару вариантов 2) ...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Требуется создать дизайн визитки в стиле renova-spb.ru Исходный шаблон надписей и расположений элементов: http://clip2net.com/s/3aRhMnc [email protected] - почта Под "квартиры, офисы, коттеджы, дачи" написать "Беспроцентная рассрочка"Завершен9 лет назад
Разработать визитку с отрезными полями справа, то есть 1 посещение - 1 отрезаем на 5м посещении скидка после того как все отрезали осталась типа мини визитка назване студии тел и услуги визитка 2х сторонняя будетДизайн продукции19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
требуется нарисовать дизайн визитки для интернет-магазина. Разрешение файла должно быть 300-600 dpi.Дизайн продукции17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создание рекламной листовки. Креативное видение обязательно. Ориентация должна быть на западный рынок (для распространения в Европе и США)Дизайн продукции25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Требуется нарисовать продающую листовку формата А4 для компании специализирующаяся на посреднических услугах в сфере доставки товаров с зарубежных сайтов. Листовка будет находиться в ячейке с еще тремя другими листовками. Нужно нарисовать такую листовку, чтобы пассажир маршрутного ...Завершен9 лет назад
- $25
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн клюющегося на стену стикера. Логотип в векторе и текста предоставим,покажем какие по дизайну нравятся,идея дизайна от Вас. Так же есть дизайн сайта,покажем,тоже. Работаем до полного утверждения заказчиком. Данные рекламные стикеры предполагается клеить ...Завершен9 лет назад