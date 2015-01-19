Создать мешок полипропиленовый

Необходимо нарисовать (сделать) макет баннера для печати размер баннера 2мХ2м (пока, точный размер уточняется) на баннере нужно: из денежных купюр нарисовать крылья есть форма крыльев: http://prntscr.com/5v9c6q нужно сделать так, чтобы она состояла из денежных купюр делается для фотосессии + заливка ...