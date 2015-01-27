Нарисовать баннер для печати

Требуется сделать дизайн листовки формата А4 ( с 2 сторон) Компоновка есть, примерный вид можно посмотреть в приложенных файлах. Нужно только все это красиво "причесать" и скомпоновать. Листовка должна гнутся на три части - файлах нарисовал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать (сделать) макет баннера для печати
размер баннера 2мХ2м (пока, точный размер уточняется)
на баннере нужно:
из денежных купюр нарисовать крылья
есть форма крыльев: http://prntscr.com/5v9c6q
нужно сделать так, чтобы она состояла из денежных купюр
делается для фотосессии
+ заливка (бэкграунд)
присылайте примеры своих работ, сроки и стоимость
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