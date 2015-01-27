Нарисовать баннер для печати

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Предлагаю проект: 1. Нужно изменить размер макета в Corel (сейчас 100*70, нужно 91*57 дообрезной и 86*54 послеобрезной). Исходник в кореле. 2. Нужно нарисовать карту проезда для двух карт (Один нарисован на превью, но исходника ...