Дизайн для маек

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Закрыт45 заявок642 просмотра

Нужно несколько вариантов дизайна для маек шорт спортивной тематики (Одежда для серфинга). Если работа понравится, будем работать постоянно. От вас цена одного варианта. В ЛС переписываться не хочу, все сюда.

16 лет назад
jastin
Никита 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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