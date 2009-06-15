Нужно придумать дизайн упаковки для туалетной бумаги с названием "Мягкая магия". Нужны еще варианты. Те что есть начальство не одобрило....
Дизайн футболки
Нужно разработать дизайн футболок для инструкторов мотошколы. Главное чтоб виднелось Имя, Инструктор, можно еще название.
Зад и перед.
Ориентироватся можно на наш сайт - http://motoshkola.com это сайт нашей школы, футболки тоже надо какие то голубенькие, чтоб глаз не раздражало.
Победитель конкурса
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