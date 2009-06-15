Дизайн футболки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок1070 просмотров
#1$

Нужно разработать дизайн футболок для инструкторов мотошколы. Главное чтоб виднелось Имя, Инструктор, можно еще название.

Зад и перед.

Ориентироватся можно на наш сайт - http://motoshkola.com это сайт нашей школы, футболки тоже надо какие то голубенькие, чтоб глаз не раздражало.

16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победитель конкурса

sanmary
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Сколько уже работал с фрилансерами, а чтоб похвалить Алекса слов будет мало! Предоставил кучу вариантов на выбор, да такие варианты, что хоть бери и печатай сразу, настолько хорошо все отработано, что было трудно выбрать - одно лучше другого. К тому же Алекс терпимо отнесся к тому, что идея дизайна несколько раз менялась, все рисовал без лишних слов. В целом я очень доволен сотрудничеством. При необходимости буду обращатся именно к Алексу и остальным рекомендую поработать с ним, останетесь довольны!
Работа с Андреем была дебютным проектом на сайте www.weblancer.net, которая и закончилась успехом и полной удовлетворенностью результатом с обеих сторон. Андрей показал себя человеком, знающим четко задачу, что благоприятно повлияло на ход выполнения проекта. В дальнейшем я обязательно буду работать с ним, так при работе с ним был абсолютный творческий тандем..

Заявки фрилансеров

sanmary
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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