Дизайн пластиковых карт, держателей к ним

Необходимо выполнить дизайн 4 подарочных пластиковых карт (4 серии), держателей для этих пластиковых карт (типа батареек Duracell) – т.е. покупатель будет их брать в прикассовой зоне (и, соответсвенно, покупать). Пластиковые карты – будут являться ТОВАРОМ (д.б. соответствующий подход – как к товару).

Задача № 1

Сделать дизайн подарочной карты «Экстрим» (макеты которые не подошли или были не доработаны – могу отправить по почте) и дизайн держателя к ней (размеры держателя, его расположение относительно пластиковой карты – могу отправить также по почте).

Задача № 2

Сделать дизайн 3 оставшихся серий пластиковых карт и держателей к ним.

Задача № 3

Также нужен дизайн буклета (текст наш, дизайн – Ваш) описывающий вышеуказанную серию подарочных карт (4 штуки). Размер – сложенный втрое лист А4 (6 сторон).

Стоимость работ – договорная.

P.S. Заказчик в Москве – перед началом работы необходима встреча.