Дизайн пластиковой карточки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок1088 просмотров
#1$10

Здравствуйте

Нужно сделать дизайн скиданной карточки

Макет нужен в формате psd в слоях

1. Первая сторона - фон как на логотипе в полоску и по середине три квадрат и подпись, внизу темно коричневая полоса

Слева над полосой написать club card , а справа поставить 00000 (пять нулей)

2. Вторая сторона - фон в полоску и внизу коричневая полоса

Слева посередине небольшой логоти ( три квадрата и название) , справа посередине текст в столбик: 1. Карта является собственностью компании "MamaPapa" 2. Скидка не суммируется и не прибавляется к других скидкам 3. Клубая карта действует по всей территории Украины 4. Права на использование клубной карты имеет владелец данной карты, в случае передачи карты третьим лицам - карта аннулируется

В нижней коричневой полосе написать в столбик www.mamapapa.od.ua , www.mamapapa.ua

прилагается логотип

15 лет назад
ejenn
Жанна 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Победитель конкурса

AndreiP
Андрей 
31 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
#1
рекомендую
Превосходный заказчик. Оплату получил мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AndreiP
Андрей 
31 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
#1

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