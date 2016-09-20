Дизайн пластиковой карточки

# 1 — $ 10

Здравствуйте

Нужно сделать дизайн скиданной карточки

Макет нужен в формате psd в слоях

1. Первая сторона - фон как на логотипе в полоску и по середине три квадрат и подпись, внизу темно коричневая полоса

Слева над полосой написать club card , а справа поставить 00000 (пять нулей)

2. Вторая сторона - фон в полоску и внизу коричневая полоса

Слева посередине небольшой логоти ( три квадрата и название) , справа посередине текст в столбик: 1. Карта является собственностью компании "MamaPapa" 2. Скидка не суммируется и не прибавляется к других скидкам 3. Клубая карта действует по всей территории Украины 4. Права на использование клубной карты имеет владелец данной карты, в случае передачи карты третьим лицам - карта аннулируется

В нижней коричневой полосе написать в столбик www.mamapapa.od.ua , www.mamapapa.ua

прилагается логотип