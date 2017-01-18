Дизайн сервисной книжки

Тех.задание на внесение изменений вдизайн сервисной книжки:.

1. Дизайн обложки(сделать более подходящий длясервисной книжки, с сохранением корпоративных цветов(синий, красный), и

логотипа(человечка), машинки можно убрать.

2. Перенести телефон на обложку.3. На первой странице добавить ФИО клиента.

4.Изменения внутри: сверху каждой страницынаписаны выдержки регламента, всю эту информацию нужно разместить на одном

листе. Сделать больше места для заметок. Для записи увеличить место. Сделать

все в одном стиле.

5.В конце сервисной книжки реклама занимаетмного листов, нужно выделить ей меньше места(возможно на каждой странице

разместить по 4 бренда), тем самым увеличится количество страниц для заполнения

данных об автомобиле.6.также произвести изменения сзади обложки.Подскажите по стоимости.