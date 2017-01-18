Нужно сделать технический паспорт для наружной рекламы.По имеющемуся образцу и дизайн проекту.
Дизайн сервисной книжки
Тех.задание на внесение изменений вдизайн сервисной книжки:.
1. Дизайн обложки(сделать более подходящий длясервисной книжки, с сохранением корпоративных цветов(синий, красный), и
логотипа(человечка), машинки можно убрать.
2. Перенести телефон на обложку.3. На первой странице добавить ФИО клиента.
4.Изменения внутри: сверху каждой страницынаписаны выдержки регламента, всю эту информацию нужно разместить на одном
листе. Сделать больше места для заметок. Для записи увеличить место. Сделать
все в одном стиле.
5.В конце сервисной книжки реклама занимаетмного листов, нужно выделить ей меньше места(возможно на каждой странице
разместить по 4 бренда), тем самым увеличится количество страниц для заполнения
данных об автомобиле.6.также произвести изменения сзади обложки.Подскажите по стоимости.
Заявки фрилансеров
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