Разработать упаковку и сделать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки149 просмотров

Есть товар, надо сделать 2 упаковки одинаковые, только разные по размерам и логотип 

8 лет назад
PolinaGarfulina
Полина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$155
2 дня
Владимир разработал две упаковки и один логотип. Все отредактировал, до последних исправлений. Работой довольны. Логотипов было несколько вариантов. Работа сделана со вкусом и стилем. Смело могу рекомендовать.
Был рад сотрудничеству! Рекомендую как ответственного заказчика и приятного в общении человека.

Заявки фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад

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