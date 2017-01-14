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Разработка макета автомобильной наклейки "Гарцующий лось".
Необходимо разработать дизайн гарцующего лося. Изображение чёрное или полутоновое. Использование-наклейка на автомобиль. Примеры прикладываю. Необходимо проявить креативность и необычность, для привлечения внимания и желания приобрести продукт. Технология позволяет в высоком разрешении (2400dpi) в полутонах имитировать различный фон и детальность, прошу это учитывать в разработке макета вплоть до полутонов тела, рогов и волосков шкуры (пример приложил).
ВНИМАНИЕ!!! Создать необходимо совершенно новый рисунок чтобы исключить возможные претензии авторских прав. Надпись VOLVO не использовать!
ОЧЕНЬ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ДЕТАЛЬНОСТЬ ПРОРИСОВКИ!
Формат файла Иллюстратор или Корел!
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