Разработка макета автомобильной наклейки "Гарцующий лось".

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок228 просмотров

Необходимо разработать дизайн гарцующего лося. Изображение чёрное или полутоновое. Использование-наклейка на автомобиль. Примеры прикладываю. Необходимо проявить креативность и необычность, для привлечения внимания и желания приобрести продукт. Технология позволяет в высоком разрешении (2400dpi) в полутонах имитировать различный фон и детальность, прошу это учитывать в разработке макета вплоть до полутонов тела, рогов и волосков шкуры (пример приложил).

ВНИМАНИЕ!!! Создать необходимо совершенно новый рисунок чтобы исключить возможные претензии авторских прав. Надпись VOLVO не использовать!

ОЧЕНЬ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ДЕТАЛЬНОСТЬ ПРОРИСОВКИ!

Формат файла Иллюстратор или Корел!

8 лет назад
karro
54 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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