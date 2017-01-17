Частично изменить дизайн упаковки

Здравствуйте.

Есть исходник, сделанный одним "спецом" с веблансера. Требовалось в ai, в итоге оказался в cdr.

В общем нужно сделать ресайз этого исходника в согласии с новыми размерами (я укажу) и заменить один ключевой элемент самого изображения (я дам нужные фотографии для выбора). Переделывать в ai не нужно - достаточно будет экспортировать из cdr по завершении.

В общем для специалиста работы на час максимум.