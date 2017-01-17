Уважаемые веблансеры! Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку макета черно-белой визитки без логотипа для печати на шёлковой бумаге. Сфера деятельности: Кинокомпания по продюсированию и производству кино ...
Частично изменить дизайн упаковки
Здравствуйте.
Есть исходник, сделанный одним "спецом" с веблансера. Требовалось в ai, в итоге оказался в cdr.
В общем нужно сделать ресайз этого исходника в согласии с новыми размерами (я укажу) и заменить один ключевой элемент самого изображения (я дам нужные фотографии для выбора). Переделывать в ai не нужно - достаточно будет экспортировать из cdr по завершении.
В общем для специалиста работы на час максимум.
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