Частично изменить дизайн упаковки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен17 заявок225 просмотров

Здравствуйте.

Есть исходник, сделанный одним "спецом" с веблансера. Требовалось в ai, в итоге оказался в cdr. 

В общем нужно сделать ресайз этого исходника в согласии с новыми размерами (я укажу) и заменить один ключевой элемент самого изображения (я дам нужные фотографии для выбора).  Переделывать в ai не нужно - достаточно будет экспортировать из cdr по завершении. 

В общем для специалиста работы на час максимум. 

8 лет назад
fudor
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
20 часов назад
8 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно сделал работу. Рекомендую.
Очень приятный заказчик. Конкретно, корректно и вовремя. Рекомендую

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
20 часов назад
8 лет назад