Нарисовать флаер

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Завершен23 заявки266 просмотров

Нужно нарисовать флаер двухсторонний.

Одна сторона

Доставка из KFC в городе Нижневартовске. сайт prines.ru телефон 8 800 550 660 1

Вторая сторона

для сайта Prines.ru для города Нижневартовск.

Тема. Доставка из разных ресторанов и кафе города

 

На обоих сторонах указать промокод на скидку, с пометкой действует единоразово.

8 лет назад
gallaam
Амир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Спасибо, все сделано на высшем уровне. Работа предоставлена даже раньше срока. Рекомендую.
Спасибо, Амир. за интересный проект. Утверждение и оплата быстро и без проблем! Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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